De 'soap' rond de Maasboulevard VIDEO

Schiedam - Lange tijd was er onduidelijkheid over de parkeersituatie rond en op de Maasboulevard. Ouderen konden er niet parkeren, stoeltjes uitladen en genieten van het uitzicht. JW TV was gisteren terplekke toen de stopverbod-borden tot vreugde van de bankjeszitters werden verwijderd. 'Hier zijn een heleboel oudere mensen blij mee.'