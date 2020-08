Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl of onze facebookpagina. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Bij het maken van deze foto dwaalden de gedachten van Bart Bos af richting keuken of barbecue: 'Waar moet je op letten als je een groot stuk vlees bereidt?'



'Over het algemeen geldt, hoe langer het braadproces hoe beter en malser het vlees. Om het vlees een mooie kleur te geven, braad je het eerst rondom aan, roomboter zorgt voor een goudbruine kleur. Keer het vlees minimaal 1 keer per half uur om. Regelmatig overgieten met het braadvocht is vooral bij hoge temperaturen belangrijk om te zorgen dat het vlees niet droog wordt.'