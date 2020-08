De hele zomer lang Melksnor Festival bij de drijvende boerderij

Rotterdam - De Floating Farm aan de Gustoweg 10 in Rotterdam organiseert de hele zomer het ‘Melksnor Festival’. Iedere zaterdag worden activiteiten georganiseerd op de boerderij waarbij dierenwelzijn, circulariteit, duurzaamheid en mest centraal staan. Komende zaterdag, 15 augustus, is het thema circulair boeren met ‘Mest in de hoofdrol’.



Circulair boeren is een hot item. Floating Farm laat zien wat zij daaronder verstaat. De koeien eten zoveel mogelijk voer uit de stad. En niet alleen de zuivel gaat terug naar de stad maar ook de mest. Vanaf zaterdag aanstaande zal de eerste mest te koop zijn op de boerderij. Een deel van de Floating Farm mest gaat naar de afdeling Stadsbeheer van de gemeente Rotterdam die het gebruikt als meststof en bodemverbeteraar bij onder meer de boomkwekerij.

Floating Farm-mest is ook erg geschikt om te gebruiken in geveltuinen.



Sinds mei 2019 is in Rotterdam de eerste drijvende boerderij ter wereld operationeel. Duizenden mensen uit de hele wereld zijn inmiddels een kijkje komen nemen. Al is dat op dit moment even niet mogelijk vanwege de coronamaatregelen.

Bezoekers van het ‘Melksnor Festival’ worden uitgenodigd de volle (karne-)melk te drinken en een foto te maken van de ontstane ‘melksnor’. De mooiste melksnor-foto’s worden ieder weekend beloond met een zuivelpakket.