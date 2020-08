Verwarrende verkeersborden Maasboulevard weggehaald

Schiedam - Gisteren vroeg Bart Bos zich nog af of iemand de verkeerssituatie rond de Maasboulevard nog snapte: 'Stoppen en parkeren verboden van 00.00 tot 24.00 uur... is dat niet hetzelfde, dus middernacht? Maar eigenlijk dus 24 uur per dag verboden te stoppen en parkeren, of niet? Inmiddels is er ingegrepen, laat lezer Aad Karis weten. Hij zag dat de verwarrende borden vanmiddag zijn weggehaald. 'Gelukkig maar, want het is een lekker plekje om even verkoeling te zoeken', zegt Karis. 'En vooral ook omdat de oudere Schiedammers die er overdag op een bankje willen zitten niemand tot last zijn.'