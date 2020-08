Wethouders willen in gesprek met ondernemers: 'Nodig ons uit!'

Het is gelukkig goed terrasweer, maar de horeca in Schiedam heeft het zwaar. (Foto: )

Schiedam - Wethouders Fahid Minhas en Marcel Bregman laten via de gemeentelijke website weten deze zomer op bezoek te gaan bij Schiedamse ondernemers. Ze willen in gesprek met ondernemers om te horen hoe zij de huidige periode beleven én welke mogelijkheden zij zien voor de toekomst.



Marcel Bregman: "Sinds de uitbraak van het coronavirus spreek ik veel ondernemers. Als gemeente zijn we er voor onze ondernemers, we willen ze graag helpen. Daarom horen we graag wat er speelt en waar de ondernemers behoefte aan hebben." Wethouder Fahid Minhas: "Dit is hét moment om na te denken over de nabije toekomst. Maar dat kunnen we niet alleen, we horen graag de mening van onze ondernemers. We komen graag langs deze zomer. Nodig ons dus uit!"

Wilt u als ondernemer met één van de wethouders in gesprek over de toekomst? Neem dan contact op met een accountmanager via www.schiedam.nl/a-tot-z/aanspreekpunt-ondernemers