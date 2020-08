Inzet deelnemers Nierdaagse resulteert in 43.532 euro voor genezing van nierziekten

Schiedam – Ruim 45 miljoen stappen resulteren in 43.532 euro voor de Nierstichting. De Nierdaagse, het nieuwe wandelevenement van de Nierstichting, dat in de maand juli plaatsvond brengt genezing van nierziekten weer een stap dichterbij.



Wouter Langeveld, plaatsvervangend directeur Nierstichting: “We hebben dit evenement in heel korte tijd met elkaar neergezet. Als je dan ziet hoeveel mensen er meedoen, wat een bijzondere reacties we hebben ontvangen en hoeveel geld erop is gehaald, vind ik dat heel bijzonder. Onze droom voor nierpatiënten is nierziekten genezen. Hiervoor is veel onderzoek en geld nodig. Dit doel is door dit mooie bedrag weer een stapje dichterbij gekomen.”

Hoogste opbrengst deelnemer

Deelneemster Corry haalde maar liefst 2.750 euro op. Ondanks haar nierproblemen behaalde ze ruimschoots haar wandeluitdaging van 50 kilometer: “Al jaren heb ik veel gezondheidsproblemen, waaronder nu het leven met eén nier. Ik vind het heel belangrijk om mijn conditie op peil te houden én sta helemaal achter het doel. De Nierdaagse was voor mij een extra stimulans om meerdere kilometers te wandelen. Ik heb ontzettend veel geld opgehaald voor de Nierstichting en daar ben ik mijn sponsors heel dankbaar voor. Op naar de volgende editie!”

Wandel ook mee in 2021

In de zomer van volgend jaar organiseert de Nierstichting voor de tweede keer de Nierdaagse. Om als eerste op de hoogte te zijn wanneer de tickets in de verkoop gaan is het nu mogelijk om je voor in te schrijven via www.nierdaagse.nl.