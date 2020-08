help ook de dieren de warmte door

Schiedam - We moeten met deze warmte goed op elkaar letten, maar laten we ook goed op de diertjes letten, zegt Natuurlijk Delfland die hieronder tips geeft hoe je kunt helpen.



Drink bij deze hitte voldoende, denk echter ook aan de dieren. Egels, vogels, (wilde) bijen en hommels hebben water nodig.

Zet een bakje met water op je terras of tuin, zorg dat de dieren erbij kunnen zonder te verdrinken, vul een bak met knikkers met water tot net aan de bovenkant.

Verschoon dit water per dag, borstel de bak dan ook schoon en gooi het oude water bij de planten in de tuin.

Gooi een plankje in je vijver of sloot, dit kan als landingsplaats dienen voor vogels en andere vliegende dieren.

Natuurlijk Delfland ontvangt graag foto’s of filmpjes van deze drinkactie. Stuur ze aan afdelingdelfland@knnv.nl.

Meer informatie over Natuurlijk Delfland via www.knnv.nl/afdelingDelfland.