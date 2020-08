Vermiste Lilo na 25 dagen weer thuis!

Schiedam - In de nacht van 18 juli verdween de Schiedamse kater Lilo. Z'n baasje Zoë deed een oproep via onder meer het Nieuwe Stadsblad in de hoop dat iemand het beestje zou vinden in de buurt van de Burgemeester Honnerlage Gretelaan. Tot grote vreugde kwam Lilo afgelopen nacht onverwachts weer thuis! Tot grote opluchting van de familie uiteraard!



'Onze kater Lilo is vannacht weer veilig thuisgekomen na 25 dagen! Wel een kilo lichter, maar voor de rest gaat het goed. Hij ligt nu lekker bij te slapen van zijn grote avontuur.'