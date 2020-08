SVV gaat alleen door, Leonidas opgeheven

Schiedam - Het financieel in zwaar weer verkerende Rotterdamse Leonidas verhuist niet naar Harga om op termijn te integreren in SVV. De Rotterdamse zondaghoofdklasser, die eerder bij BVCB en AGE/GGK aanklopte en daar nul op rekest kreeg, liep ook in Schiedam een blauwtje op. Daarna besloot het Rotterdammse bestuur de stekker er helemaal uit te trekken.



(door Gerard S. Verver)

Het aanhaken van Leonidas (met de zondaghoofdmacht in de hoofdklasse en de zaterdag op derdeklasseniveau) leek precies het puzzelstuk, dat ontbrak aan de doelstelling van het nog niet zo lang regerende bestuur: de club moest weer opstoten in de vaart der voetbalvolkeren. “Zo heeft Leonidas een JO19 en JO17 in de hoofdklasse. Is toch een mooi affiche”, merkt voorzitter Pim Koning op, na de uitleg waarom bij liefst 97 procent van de vrijdag bij de extra ledenvergadering aanwezige leden de duim omlaag ging.

Dat werd vooral ingegeven door de financiële onzekerheid, die de komst van Leonidas teweeg zou kunnen brengen. “Ons is dat tijdens de vele gesprekken, die we met voorzitter Geert Hof hadden niet verteld, maar via-via werd me wel duidelijk, dat de club diep in de schulden zit.”

Ook de doorlopende contracten van de zondagselectie zorgden voor hoofdbrekens. “Daarvoor was een begroting van 100.000 euro. Maar we kregen niet de zekerheid, dat Leonidas zeker vijf jaar garant zou blijven staan voor dat bedrag. Dat zou de strop om de nek van SVV kunnen worden. Daarvoor wilde ik als voorzitter niet de verantwoording dragen.”

Het is opmerkelijk, dat een club met 12 seniorelftallen en 15 jeugdteams, zoals het 111-jarige Leonidas, het hoofd niet boven water heeft kunnen houden. Temeer omdat Geert Hof niet alleen voorzitter is, maar ook suikeroom en heeft volgens zeggen in de afgelopen jaren heel wat financiële gaten gedicht.

"Het zou me niet verbazen als ze de stekker er helemaal uittrekken", opperde Koning vrijdagavond na SVV's ledenvergadering. Maandag kreeg hij gelijk. "Wij gaan door op de ingeslagen weg en blijven ons inzetten om van SVV weer een sterke club te maken."