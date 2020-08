nog even extra hard en veel toeteren

Bart Bos nam vandaag afscheid van ms Rotterdam.



'Nog even extra hard en veel toeteren als afscheid van de zwaaiende Schiedammers op het Hoofd voor de Grande dame verder voerde om even later aan te meren bij de cruiseterminal aan de Wilhelminakade waar fans van de dame de gehele dag van dichtbij afscheid kunnen nemen van de Rotterdam.

Dinsdag vaart zij naar Damen Shipyard voor onderhoud, voordat het wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Dit betekent voor de vloot van Holland America Line overigens niet dat zij het voortaan moeten doen zonder een Rotterdammert als vlaggenschip, opvolger de Rotterdam VII is in de maak.



(Foto's: Bart Bos)