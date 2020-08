'Vreemde vogel op dak van buren...'

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl of onze facebookpagina. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Jim Malcorps spotte een opvallende verschijning bij de buren.



'Op 2 augustus zag ik, zittend in de tuin, een vreemde vogel landen op het dak van de overburen. Tot mijn verbazing was het een buizerd. Waarschijnlijk op zoek naar een prooi.'