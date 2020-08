tentoonstelling bonhoeffer in grote of sint janskerk

Schiedam - In de St. Janskerk, ingang Lange Kerkstraat, is deze maand een bescheiden tentoonstelling te zien over Dietrich Bonhoeffer. Deze rondreizende tentoonstelling is georganiseerd ter gelegenheid van de herdenking van de executie van Bonhoeffer enige dagen voor de capitulatie van het naziregime nu 75 jaar geleden.



Bonhoeffer nam als theoloog en humanist vanaf het allereerste begin scherp stelling tegen het Nationaal Socialisme. Hij deed dat vanuit zijn diepe overtuiging. Dit resulteerde uiteindelijk in zijn arrestatie in 1943 en zijn executie in 1945.

De kern van de tentoonstelling bestaat uit een dertiental kunstwerken van de hand van Jeltje Hoogenkamp, geïnspireerd op enkele van de gedichten van Bonhoeffer.

De tentoonstelling is elke week te zien van dinsdag tot en met vrijdag van 12.00 uur tot 16.00 uur. Eind augustus reist de tentoonstelling weer verder. De toegang is gratis.

Op woensdag 26 augustus om 20.00 uur zal Hans Buurmeester uit Vlaardingen, Bonhoeffer kenner bij uitstek, in de Sint Janskerk een lezing houden over de actuele betekenis van deze zo bijzondere man. De avond duurt tot 22.00 uur. Ook hiervoor is de toegang gratis al zal er voor de onkosten een collecte zijn bij de uitgang.