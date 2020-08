Fotografie-project Dit is Schiedam gaat van start!

Schiedam - Ben jij een fotografieliefhebber en lijkt het jou leuk om samen met andere Schiedammers te fotograferen en jouw fotografievaardigheden te ontwikkelen? Dan is er leuk nieuws! In september start het project Dit is Schiedam.



Het bewonersinitiatief ‘Dit is Schiedam’ brengt Schiedammers met een interesse in fotografie bij elkaar om samen het leven in hun stad te fotograferen en meer te leren over fotografie. Het programma loopt over een jaar en bestaat uit een serie excursies en workshops waarin iedere keer een andere Schiedamse wijk wordt bezocht en een ander aspect van fotografie wordt belicht. Zo ontdek je opnieuw je eigen stad, leer je andere enthousiaste (hobby)fotografen kennen én krijg jij de kunst van het fotograferen beter in de vingers. Het programma mondt uit in de foto expositie in de zomer van 2021. De startbijeenkomst vindt plaats op maandagavond 28 september in de Korenbeurs.

Alle Schiedammers met een interesse in fotografie zijn welkom. Er worden geen eisen gesteld aan het niveau en het te gebruiken apparatuur. Kortom, ook met je Smartphone ben je welkom!

Dit is Schiedam is een initiatief van Cees en Piet, twee hobbyfotografen uit de wijk Oost. Cees en Piet zijn tevens de initiatiefnemers van het populaire Facebookplatform ‘Fotografievrienden van Schiedam en Omstreken’. Het programma wordt uitgevoerd in samenwerking met Schiedamse (vak)fotografen, de fotografievrienden van Piet en Cees, en wordt ondersteund door Stichting Mooi Werk. Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door een het Fonds Schiedam Vlaardingen en de Gemeente Schiedam.

Meer informatie en aanmelden via www.dit-is-schiedam.nl