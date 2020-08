Schiedamse cricketrivaliteit laait weer op

Excelsior’20 mag dan topklasser en heersend Nederlands kampioen zijn, terwijl Hermes DVS een niveautje lager in de hoofdklasse acteert, wedstrijden tussen de twee blijven de Schiedamse cricketgemoederen optimaal bezig houden. Zo ook deze week in de aanloop naar het T20-duel in Thurlede.

door Gerard S. Verver

SCHIEDAM - Hermes DVS houdt goede herinneringen aan de winst in 2018, Winst, die Excelsior20’s Tom Heggelman destijds weet aan “hun goede bowlen en ons matige batten.” Hermes DVS’ Sebastiaan Braat zegt met veel vertrouwen aan de confrontatie te beginnen. “Nogal wat spelers laten zien, dat ze in een goede vorm steken. Dat is een plus.” In Harga staan ze op scherp. “Natuurlijk leeft dat duel. Niet zoals vroeger toen de tegenstelling tussen de clubs heftiger waren, maar rivaliteit is er nog steeds.”

“We gaan er niet van uit, dat we verliezen”, reageert Excelsior’20-captain Tom Heggelman. “We voelen ons sterk.” Het weerhoudt de teamleiding er echter niet van om de volgende generatie de kans te bieden om in dit tussenjaar, zonder kampioenschappen of degradaties, aan het grote werk te ruiken en te groeien. “Die kans krijgen ze ook in de T20-wedstrijden.”

Vooraf aanmelden

Het duel mag door een gelimiteerd aantal toeschouwers bijgewoond worden. Ook is vanwege het corona-protocol bezoekersregistratie verplicht. Wie er bij wil zijn moet zich vooraf aanmelden via een link op www.excelsior20.nl.

Foutloze generale

In de aanloop naar de T20-derby kenden beide elftallen een foutloze generale. Excelsior’20 had in Thurlede geen moeite met HBS, dat bij 140 all out ging. Dankzij een sterk optreden van Stan van Troost, die NO op 65 finishte, passeerde de thuisploeg de Hagenaars in de 35e over met 141/4. Ghausia was vrijdag in de wekelijkse T20-wedstrijd ook al niet opgewassen tegen het na de terugkeer van captain Tom Heggelman herrezen Excelsior’20: 118/9-155/8.

Hermes DVS had in zijn T20-duel geen moeite met de dit seizoen zwakke topklasser VOC. De Schiedamse hoofdklasser sloot af met 153 en zag de Rotterdammers op 130 stranden. Rood&Wit maakte het Hermes zondag ook niet al te lastig. De Schiedammers gingen bij 162 all out en lieten de Haarlemmers vervolgens niet verder komen dan 103.

Programma

Zaterdag: Excelsior'20-Hermes DVS (14.00/T20);

Zondag: HCC-Excelsior'20, Hermes DVS-Salland.