'Snapt u het nog?'

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl of onze facebookpagina. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Bart Bos blijft zich verbazen over de verkeerssituatie rond de Maasboulevard.



'Stoppen en parkeren verboden van 00.00 tot 24.00 uur... is dat niet hetzelfde, dus middernacht? Maar eigenlijk dus 24 uur per dag verboden te stoppen en parkeren, of niet? Niemand lijkt het meer te begrijpen, want waarom zelfs niet even mogen stoppen om spullen te lossen. Is het dan nog wel toegestaan tuinstoelen en koelbox vanuit een rijdende auto te gooien, anders wordt het voor de, over het algemeen iets oudere, Schiedammer die hoopt tijdens deze hete dagen enige verkoeling te vinden op hun favoriete stekkie aan de Maas wel erg moeilijk gemaakt.

Gezien de alsnog geparkeerde auto’s lappen sommige bezoekers deze regels op het bord aan hun laars, begrijpelijk gezien het een openbaar recreatiegebied is die sinds mensenheugenis vrij toegankelijk was en nu, door toedoen van slechts een handjevol slecht gemanierde mensen, wordt afgesloten door de gemeente. Om het nog ingewikkelder te maken, blijkbaar zijn de regels op dit bord alweer achterhaald en geldt er een verbod van 22.00 tot 7.00 uur, dus zijn de zonaanbidders wel weer welkom met hun vervoersmiddel zolang ze maar niet blijven rondhangen op een zwoele zomeravond. Maar gezien het 'volk' wat er dan rondhangt is de kans dat 'goed volk' blijft zitten heel klein.

Het lijkt kiezen voor de makkelijkste weg wat betreft de gemeente, eerst het Hoofdplein van alle kanten barricaderen met slagbomen en betonblokken zodat het uitwaaien en genieten van het uitzicht vanuit de auto tot het verleden behoort, en wanneer het probleem zich verplaatst dat gedeelte ook afsluiten. Maar waar stopt dit, algehele afsluiting van de Maasboulevard met metershoge hekken? Is handhaving niet gewoon een betere oplossing, misschien tijdelijk een portocabine voor de lange arm der wet plaatsen en laten zien wie de controle heeft over het naleven van het wetboek, in plaats van de goede onder de kwade laten lijden?'