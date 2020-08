Kinderen gaan op excursie in de sloot

Regio - De kinderen van de A.S. Talmaschool uit Rotterdam en de Schiedamse Wereldschool gingen afgelopen week op 'slootexcursie'. Wat dat is? Dat lees je in dit ingezonden bericht!

De tuin van het NME-centrum aan de Harreweg is een heerlijke plek om verhaaltjes te schrijven. Al is het heel verleidelijk om te gaan klimmen in de fruitbomen die er staan. Samen met leeftijdgenoten van de A.S. Talmaschool uit Rotterdam kregen kinderen van de Schiedamse Wereldschool op 5 augustus taalles in het groen. ’s Middags deden ze mee aan een slootexcursie in speelpolder Het WIJland. De 20 kinderen, nieuwkomers in de leeftijd van 7 tot 13 jaar, volgen drie weken lang een Zomerschoolprogramma van IMC on Tour.

“Veel van deze kinderen gaan niet op vakantie. Ze hebben ook niet de mogelijkheid om met hun familie eropuit te gaan deze zomer”, legde Lisanne Janssen uit. Lisanne is klassencoördinator bij IMC on Tour, een onderdeel van IMC Weekendschool. Deze stichting biedt landelijk aanvullend onderwijs aan kinderen uit krachtwijken en jonge nieuwkomers. De organisatie is vernoemd naar de donateur: beurshandelshuis IMC.

Gedurende het schooljaar geeft Lisanne op woensdagmiddag les aan kinderen met uiteenlopende nationaliteiten op CON de Wereldschool. Ze leert de kinderen welke beroepen er zijn en gaat met hen op excursie om kennis te maken met de praktijk. In de zomervakantie kunnen de kinderen meedoen aan de IMC on Tour Zomerschool. Ze gaan dan drie weken lang met docenten en begeleiders de natuur in. Onderwijl wordt er aandacht besteed aan taal, milieu, duurzaamheid, kunst en cultuur.

Voor het onderwerp ‘natuur en duurzaamheid’ zocht Lisanne contact met het NME-centrum. Rob van der Drift nodigde haar en haar klas uit voor een slootexcursie. Ook voor de taalles kon Lisanne gebruikmaken van de locatie aan de Harreweg. Daar arriveerde ze op 5 augustus met 8 kinderen van de Wereldschool en met collega Brit Rooswinkel, die 12 kinderen van de Rotterdamse A.S. Talmaschool onder haar hoede had. Vier begeleiders kwamen mee voor de nodige helpende handen.

Na een korte kennismaking en uitleg van Brit over het dagprogramma begon Jacques Brooijmans met zijn taalles in de tuin. “Het is geweldig om op deze plek samen te zijn”, zei de docent van de School der Poëzie. “En de opdracht is heel geschikt voor deze plek. Jullie gaan 5 minuten rondlopen en schrijven op wat jullie allemaal zien.” Uit die woordenverzameling kozen de kinderen 5 woorden, waarmee ze een verhaaltje schreven in een tekening. Ondertussen klommen ze ook in een boom, die een onweerstaanbare aantrekkingskracht op de kinderen uitoefende. “Op de sloot zit een kroos. Ik ben een mens en loop op gras. De juffen zitten op de gras”, dichtte Ibrahim.

’s Middags was het tijd voor de slootexcursie. Voordat de kinderen via het Beleefpad naar speelpolder Het WIJland liepen, vertelde natuurdocent Rob over de opdracht. “We gaan kijken of het water in de slootjes in de polder schoon is. Weten jullie waarom het water schoon moet zijn?” “Voor de vissen”, antwoordde Oumnia. Rob legde uit hoe water wordt gezuiverd tot drinkwater. “Water uit de kraan is heel goed hier. Maar dan moeten we er ook met elkaar voor zorgen dat dat zo blijft.”

In de speelpolder zochten de kinderen in viertallen naar waterdieren. Ze renden joelend rond als er wat in hun schepnet bewoog: “Ik heb wat! Ik heb wat!”. Zo werden er grote waterkevers, jonge salamanders, waterwantsen, dikkopjes en zelfs een kleine modderkruiper gevangen. Sommige kinderen wilden hun vangst het liefst mee naar huis nemen, maar dat kon niet. De dieren werden na bezichtiging weer netjes teruggezet in de sloot, want daar horen ze thuis. Op basis van de aangetroffen waterdieren concludeerde natuurdocent Rob: “Met de waterkwaliteit zit het hier wel goed.”

De kinderen doken daarna nog even het water in. Eigenlijk was dat niet volgens plan, maar het was wel heerlijk voor de nodige verkoeling.