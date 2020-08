Ontevreden molens vervelen zich zonder wind...

Schiedam - We lopen nu wel te klagen over de hitte, maar wat denk je van de wind? Die is er niet! Saaie boel dus voor de Schiedamse molens. Die hebben helemaal niks te doen!

R.W. de Jager: 'Ik zag dit beeld van molen De Palmboom vanaf mijn windstille balkon en dacht: die is niet tevreden met zo weinig wind...'