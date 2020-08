Ondanks alle waarschuwingen laten mensen nog steeds hun hond in hete auto achter...

Rotterdam - Elke zomer is het weer hetzelfde liedje. Je zou denken dat alle hondenbaasjes het nu onderhand wel weten, dat je je hond beslist niet in een hete auto moet laten zitten. Ook niet héél even, en ook niet met het raampje op een kier. Maar toch gebeurt het elke zomer weer! Ook deze week moest de politie op verschillende plaatsen in onze regio weer autoruiten inslaan en honden uit de kokende hitte redden...

Tekst gaat verder onder de foto.

In bovenstaand grafiekje van de politie kun je zien hoe snel de temperatuur in een stilstaande auto kan stijgen. Je zou denken dat die waarschuwingen niet nodig hoeven te zijn. Iedereen die zelf ooit op een warme dag lang in een auto stil heeft gestaan, moet gevoeld hebben wat en hond kan voelen. Gisteren nog werden mensen onwel toen ze lang stilstonden bij een kapotte Calandbrug.

Toch zijn er nog steeds hondenbezitters die hun beestje 'heel even' achterlaten als ze de auto uit gaan. De politie is er maar druk mee en vraagt mensen om meteen 112 te bellen als er ergens een hond in z'n eentje in een auto zit. Overigens neemt de politie honden ook in beslag als ze op deze manier door hun baasje aan hun lot worden overgelaten.