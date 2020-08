schapen schuilen in eigen tentje of onder de paraplu

Regio - Wij zitten zweterig en half bloot in de tuin, maar er zijn er ook die zelfs met deze hitte nog in een warme wollen trui moeten rondlopen. Schapen bijvoorbeeld. In Midden-Delfland hebben ze gelukkig plekjes om even in de schaduw te schuilen!

Karel van Schie: 'Met deze extreme hitte hebben ook schapen behoefte aan schaduw.... Voor deze schapen in Midden-Delfland wordt in ieder geval goed gezorgd. Ze kunnen verkoeling zoeken in het rode tentje en onder de diverse parapluutjes.'