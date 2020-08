Waarschuwing voor zeer slechte luchtkwaliteit

Rotterdam - Het is tropisch warm en dat heeft gevolgen. Ook voor de luchtkwaliteit. Vanwege smog door ozon is de kwaliteit van de lucht vandaag op verschillende plaatsen zeer slecht. Het RIVM raadt mensen die gevoelig zijn voor slechte lucht aan om binnen te blijven en om zware lichamelijke inspanning te beperken, vooral in de late middag en vroege avond.

Smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen, als er weinig wind staat. Vervuilende stoffen worden onder invloed van zonlicht omgezet in ozon. Het is tot en met woensdag tropisch warm. De luchtkwaliteit blijft volgens het RIVM lokaal slecht tot zeer slecht. In De Bilt werd het vandaag 33 graden, waarmee het de warmste 8 augustus is sinds het begin van de metingen in 1901.

In en rondom Rotterdam zorgt de hitte voor grote drukte op plekken waar mensen verkoeling zoeken, De stranden zijn al enige tijd overvol en de gemeente Rotterdam waarschuwt mensen niet te komen en vooral thuis te blijven.