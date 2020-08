Afsluitingen door werkzaamheden op de A4

Rotterdam - Rijkswaterstaat voert van vrijdag 14 augustus 22.00 uur tot maandag 17 augustus 05.00 uur werkzaamheden uit op de A4, richting knooppunt Benelux. Het werk bestaat uit vervangen van asfalt door stil asfalt. Weggebruikers moeten rekening houden met tien tot dertig minuten extra reistijd.

Afsluitingen

De A4 is tijdens de werkzaamheden afgesloten tussen toerit 14 Delft en knooppunt Benelux, in de richting van knooppunt Benelux. In tegengestelde richting blijft de A4 gewoon toegankelijk voor weggebruikers. Verder zijn afgesloten:

· toerit 14 Delft

· de verbindingswegen met de A20 komende uit de richtingen Hoek van Holland en

· Rotterdam, A20 toerit 10 Schiedam-Noord

· afrit en toerit 16 Vlaardingen-Oost

· afrit 17a Pernis zowel vanaf de A4 als vanaf de A15

Let op: de verbindingswegen met de A20 komende uit de richtingen Hoek van Holland en Rotterdam, toerit 10 Schiedam-Noord en toerit 16 Vlaardingen-Oost worden op vrijdag 14 augustus al vanaf 21.00 uur afgesloten.





Omleidingen

Vanuit Den Haag (N211, N223 en N468)

Verkeer vanaf de A4 naar Rotterdam wordt omgeleid via afrit 14 Delft, de N470 en de A13. Verkeer vanaf de A13 naar Rotterdam-Zuid, Bergen op Zoom en Maasvlakte/Europoort wordt omgeleid via de A20, de A16 en de A15.

Vanuit Den Haag - Leiden – Schiphol – Amsterdam

Verkeer vanaf de A4 naar Delft en Maasvlakte/Europoort wordt vanaf knooppunt Prins Clausplein omgeleid via de A13.

Vanuit Gouda

Verkeer vanaf de A20 naar Rotterdam-Zuid en Maasvlakte/Europoort wordt omgeleid via de A16 en de A15.

Vanuit Hoek van Holland

Verkeer vanaf de A20 naar Rotterdam-Zuid, Bergen op Zoom en Maasvlakte/Europoort wordt omgeleid via de A20, de A16 en de A15.

Gele borden en informatiepanelen langs en boven de weg geven de omleidingsroutes aan.

Extra reistijd

Door de omleidingen moeten weggebruikers rekening houden met tien tot dertig minuten extra reistijd.