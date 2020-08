Speler Feyenoord positief getest op corona

Rotterdam - Uit coronatests bij Feyenoord is gisteren (vrijdag 7 augustus) gebleken dat één speler positief is getest. De speler gaat in quarantaine, maakt tijdelijk geen onderdeel uit van de wedstrijdselectie en zal niet deelnemen aan de groepstrainingen. Vanwege de AVG-wetgeving en het recht op privacy maakt de club niet bekend om welke speler het gaat.



In aanloop naar de eerste oefenwedstrijd tegen Sparta Rotterdam van morgen zijn vrijdag alle spelers van Feyenoord getest. De club volgt hierin de richtlijnen van de RIVM én het protocol van de KNVB. Komende weken wordt er vaker getest. De selectie kreeg vrijdagochtend ook een ‘corona-college’ van clubarts Casper van Eijck, virologe Annemiek van der Eijk en IC-arts Diederik Gommers.