Honderden kilo's coke tussen bananen in de haven

Rotterdam - Het HARC-team in de Rotterdamse haven heeft dinsdag 4 augustus een partij van 743 kilo cocaïne onderschept. Hierbij is een 29-jarige man uit Den Haag aangehouden. De straatwaarde van deze partij is ruim 56 miljoen euro. De partij zat verstopt in een container geladen met bananen. De container kwam met een zeeschip uit Equador.

De 29-jarige verdachte is afgelopen donderdag door de officier van justitie voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat de man 14 dagen langer vast blijft zitten.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de zaak verder in onderzoek. De verdovende middelen zijn inmiddels vernietigd.