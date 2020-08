Blije kinderen met vrolijke gezichten huppelend naar Jeugdvakantieland

Rotterdam - Het was lange tijd spannend, maar Jeugdvakantieland kon toch door gaan dit jaar. Nadat de coronamaatregelen versoepelden voor kinderen, besloot de gemeente dat kinderen tussen 2 en 12 jaar de hele maand augustus in Ahoy welkom waren. Vier weken lang kunnen kinderen hun hart op halen bij stormbanen, kermisattracties en make-up tutorials. En een heleboel kinderen weten het grootste speelplein van Rotterdam weer te vinden!

door Leanne Sneep

Al vanaf de parkeerplaats rennen kinderen enthousiast naar de ingang van Ahoy. Een beeld wat de rest van de dag niet meer veranderd. Blije gezichten van kinderen die vol energie van de ene activiteit naar de andere activiteit huppelen. Tafeltennissen, BMX-fietsen, knutseltenten, een theatervoorstelling en een aantal grote kermisattracties vullen de zalen in Ahoy.

Ondanks een beperkt aantal bezoekers en anderhalve meter afstand tussen volwassenen, genieten dagelijks honderden kinderen van een dagje uit in een aangepaste versie van Jeugdvakantieland. Nog geen vier weken geleden had de organisatie niet verwacht dat de 62e editie van Jeugdvakantieland door kon gaan. Tot 1 september waren alle grote evenementen afgelast. Gelukkig kwamen er alsnog versoepelingen voor kinderen en besloot de gemeente Rotterdam groen licht te geven. Alle alternatieve scenario’s konden daarmee de prullenbak in en de aangepaste versie van Jeugdvakantieland werd in drie weken tijd uit de grond gestampt, vertelt organisator Natasja Hörnemann. "Het was echt bikkelen de afgelopen weken, maar we zijn heel blij dat we het wel voor elkaar hebben gekregen om al die kinderen in Ahoy te ontvangen."



Terwijl Hörnemann een rondleiding geeft door de zaal, spreekt een blond jongetje van een jaar of zes haar aan: "Waar kunnen we ons laten schminken?" Ze moet hem teleurstellen; dit jaar wordt er niet geschminkt, één van de maatregelen om de kans op coronabesmettingen kleiner te maken.

"Gelukkig kunnen kinderen redelijk onbezorgd spelen, maar we hebben zeker aanpassingen gedaan. Zo zijn de activiteiten veel ruimer opgezet, letten zaal-coördinatoren er op dat ouders anderhalve meter afstand van elkaar houden en zijn er extra schoonmaakrondes."

Ook is het aantal bezoekers per dag lager dan normaal gesproken. Waar er vorig jaar gemiddeld 4000 mensen per dag kwamen, zit Jeugdvakantieland deze zomer op 1500 bezoekers per dag. "We merken dat nog lang niet iedereen ons weet te vinden. Mensen hebben lang gedacht dat het niet door zou gaan. Bovendien kunnen we ook minder bezoekers kwijt door de afstand. De legere zalen waren dus echt wel even wennen", aldus Hörnemann.

Zara is voor het eerst op Jeugdvakantieland en ze heeft bijna alle attracties bezocht!

De vijfjarige Zara bezoekt het speelfestijn dit jaar voor het eerst, samen met haar vader. "Ik heb bijna alle attracties al gehad", vertelt ze trots. Met een handdoek om zich geen geslagen geniet ze van een roze suikerspin. Zara’s vader kwam zelf als kind ook al naar Jeugdvakantieland en wilde zijn dochter laten zien waar hij al die jaren zoveel plezier heeft gehad. "Het is toch een stukje opvoeding hè, het hoort erbij."

Dit jaar kunnen kinderen extra lang genieten van Jeugdvakantieland. In plaats van twee weken duurt deze editie maar liefst vier weken. Wil je graag naar Ahoy maar vind je het te warm? Geen zorgen! Op het buitenterrein kun je naar een heus waterpark of een lesje snorkelen nemen. Tot vrijdag 28 augustus zijn kinderen van 2 tot en met 12 jaar welkom. De entree bedraagt 8,00 per kind per dag, met een Jeugdvakantiepaspoort of een Rotterdampas krijg je nog flinke korting!