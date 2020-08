Extra metro's naar het strand, laatste stukje met de scooter

Rotterdam - Wie komend weekend verkoeling op het strand van Hoek van Holland wil zoeken, maar geen zin heeft in de file te staan, kan gebruik maken van de metro. Gezien de warmte verwacht de RET extra drukte en daarom worden extra metro's ingezet. Bij metrostation Hoek van Holland Haven kun je eventueel gebruik maken van een deelscooter voor het laatste stukje naar het strand, wel even van tevoren reserveren!

