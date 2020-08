Premier Rutte komt met extra maatregelen: 'Een tweede lockdown willen we niet'

Schiedam - Premier Mark Rutte had vanavond een boodschap vol waarschuwingen tijdens een ingelaste persconferentie. Hij kondigde extra maatregelen aan, onder meer voor de horeca. Ook deed hij een appèl op de jongeren. "Het is geen zorgeloze zomer en corona is aan een gevaarlijke opmars bezig."

Het aantal besmettingen loopt de laatste tijd op en het kabinet rekt de teugels aan. Rutte: "Steeds meer mensen houden zich niet aan de regels en dat zie je ook in de cijfers. Dat is zorgwekkend." De premier roept nadrukkelijk op de coronaregels in acht te nemen. Dus: 1,5 meter afstand houden, handen wassen, thuisblijven bij klachten en zo veel mogelijk thuiswerken. "Een tweede lockdown willen we niet. Dat hoeft ook niet, maar dat gaat niet zomaar."

Horeca

Het dringend advies aan horecazaken is om de naam en contactgegevens van klanten te registreren zodat deze informatie gebruikt kan worden in het bron- en contactonderzoek. Het achterlaten van gegevens is echter niet verplicht en gebeurt op basis van vrijwilligheid. Ook zijn er in restaurants, cafés en op terrassen alleen nog zitplaatsen toegestaan. Bij een corona-uitbraak in de horeca, musea of pretparken, kunnen deze voor maximaal twee weken gesloten worden. Dit soort maatregelen konden lokaal al worden ingesteld, maar zijn nu minder vrijblijvend.

Jongeren

Ook richt de premier zich direct tot de jongeren, die volgens hem te vaak geen afstand houden. Juist onder jongeren stijgt het aantal besmettingen. "Als je je de laatste tijd niet aan de regels hebt gehouden: kom niet in de buurt van mensen met een kwetsbare gezondheid, kom niet in de buurt van ouderen. Dat risico mag je niet nemen." Rutte wijst erop dat je, hoewel je zelf misschien denkt dat je 'onoverwinnelijk' bent, wel anderen kunt besmetten. Ook riep hij jongeren op mee te werken aan bron- en contactonderzoek als ze positief zijn getest.

Teststraat op Schiphol

Op Schiphol komt een teststraat waar reizigers zich - vrijwillig - kunnen laten testen op corona. Ook gaat de GGD reizigers uit risicolanden controleren of ze wel in quarantaine gaan. Passagiers zullen nagebeld worden om na te gaan of zij zich wel echt isoleren. Mensen verplichten tot een coronatest is volgens minister De Jonge niet mogelijk.

Introductiedagen studenten

In tegenstelling tot wat eerder werd gesteld, mogen de introductieactiviteiten van mbo, hbo en universiteit wél doorgaan. Eerstejaars studenten kunnen dus toch kennis maken met hun opleiding of studie. Wel zullen de introductiedagen in studentensteden worden aangepast, zijn ontgroeningen verboden en moeten andere activiteiten vooral in kleine groepjes worden gehouden. Alcohol is niet toegestaan en na 22.00 uur moeten de activiteiten stoppen. Activiteiten van studentenverenigingen en gezelligheidsverenigingen, zoals ontgroeningen, introductiekampen en feesten, zijn niet toegestaan.

Burgemeesters

Burgemeester krijgen van het kabinet meer ruimte om op te treden. Zo kunnen ze bepalen dat horecagelegenheden uiterlijk om 12.00 uur 's nachts dichtgaan en dat er bij betaald voetbalwedstrijden geen supporters mogen komen. Premier Rutte geeft aan dat als de cijfers daartoe aanleiding geven, die maatregelen worden opgeschaald naar landelijk niveau.

Lees meer over de persconferentie op de website van Rijksoverheid. Of er weer wekelijkse persconferenties komen is nog afwachten.