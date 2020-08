'Ik mocht geen kippen houden, dus dan maar bijen...'

Imker Balten Schalkwijk bij zijn bijenkasten op het dak van Nationale Nederlanden. Ook heeft hij kasten staan aan de Ringvaartweg, in zijn volkstuin in Kralingen, bij de Zalmhaven en het Marconiplein. (Foto: Emile van der Velde) (Foto: )

Rotterdam - Met hun soortgenootjes gaat het niet overal even goed, maar de honingbijen in Rotterdam kunnen in hun handen wrijven. De vele lindebomen, wilde bloemen en groene daken maken de stad tot een walhalla voor de bij. Waar ze wonen? Nou, op het dak van Nationale Nederlanden, bijvoorbeeld! Wij namen vandaag een kijkje.

“Rustig maar, ik ben er heus niet op uit jullie te laten steken hoor,” zegt imker Balten Schalkwijk als we aarzelend een voet over de drempel van het groene sedumdak zetten. Een beetje zenuwachtig zijn we wel. We wapenden ons al tegen hoogtevrees en zwabberbenen – het gebouw telt 22 verdiepingen – maar dat de bijenkasten op vier hoog staan valt mee. Blijven over mijn blote benen. Misschien was die luchtige bloemetjesjurk toch niet zo’n handige keus als je een bezoek brengt aan twee bijenvolken? Dat we niet gestoken worden moet beginnersgeluk zijn, want Balten wordt naar eigen zeggen lek gestoken. “Meestal is dat mijn eigen schuld hoor. Ik merk er niet veel van, met 30 steken krijg ik een dikke lip. Je raakt eraan gewend, maar prettig is anders.”

De imker is geen zoetekauw. Een langgekoesterde droom was het imkeren ook al niet. “Ik mocht op mijn volkstuin geen kippen of varkens houden, dus dan maar bijen. Die mochten wel.” Hij volgde een basiscursus tot imker bij het Ambrosiusgilde en inmiddels staan zijn bijenkasten op vijf plekken in Rotterdam. “Mijn grootste taak is ervoor zorgen dat de bijen niet gaan zwermen. Als een volk 3 á 4000 bijen telt wordt het te groot. De koningin vertrekt dan met de helft van het volk en het oude volk maakt weer een nieuwe koningin.”

Imkeren mag dan volgens Balten een uitstervend ambacht voor 'oude mannetjes en een paar hipsters' zijn, dankzij technologie (BEEP bees) houdt hij 'zijn bijen' goed in de gaten. Onder de bijenkast staat een monitor die het gewicht, de temperatuur en het geluid van de bijenkolonie registreert. Zo kan hij precies zien wanneer een koningin er vandoor gaat. "Dan ga ik er snel naartoe, voordat ze zomaar ergens in een goot gaan zitten."

1500 eitjes per dag!

Beschermd door een witte jas, kap en handschoenen tilt hij een bijenraam uit de kast. Tussen de tientallen krioelende beestjes is de koningin snel te ontdekken. Ze heeft een blauwe stip en is een stuk groter dan de anderen. En waar wij dachten dat een koningin vooral honing etend op haar lauweren zou rusten, is ook zij druk aan het werk. Ze legt namelijk wel 1500 eitjes per dag! En daarvoor hoeft ze maar een paar keer - door verschillende mannetjes - worden bevrucht.

"Je hebt dus drie soorten bijen", legt Balten uit. "De koningin, zij was in het begin van haar leven een potentiële werkster, maar heeft in haar cel meer ruimte gekregen om te groeien. Dan de werksters, die halen de nectar. En de darren, dat zijn de mannetjes die niets anders doen dan bevruchten."

En zo leren we van alles daar op dat dak tussen de zoemende bijen. Dat de bij een snelheid van 80 kilometer per uur kan halen, bijvoorbeeld. Maar tegelijkertijd vliegt deze geel-met-zwart gestreepte snelheidsduivel geen meter verder dan nodig. Liever lui dan moe dus? "Nee hoor", weet de imker. “De bij is gewoon heel efficiënt.”

Its from Rotterdam!

Het resultaat van al die ijverige bijen en de goede zorgen van Balten is de enige echte 'It's from Rotterdam Honey!' We hebben het geproefd en jawel, deze honing smaakt toch een stúk lekkerder dan de potjes in de supermarkt. Balten verkoopt zijn honing via itsfromrotterdamhoney.nl.

Door Davita de Jonge