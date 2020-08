Schiedam - Dit bericht is ingestuurd via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan op onze site via 'Schrijf mee' zelf een bericht met foto plaatsen!

Door een bijdrage van het Fonds Schiedam Vlaardingen heeft Dock 3 theater voorstellingen van theater Fantast naar Schiedam kunnen halen.

De voorstellingen worden gegeven in het Wijkhuis Dreesplein, Dr. Willem Dreesplein 1

Maandag 24 augustus

De Tovenaar van Tim

Dinsdag 25 augustus

Magic Show

Woensdag 26 augustus

Help een krokodil in de kast!

zaal open 13.45

voorstelling 14.00-15.00 uur

toegang is gratis

Wilt u als ouder/verzorger bij uw kind blijven tijdens de voorstellingen laat dit dan ruim van te voren weten bij de balie van het Wijkhuis Dreesplein dit ivm de corono maatregelen, het aantal volwassen wat naar binnen mag is beperkt