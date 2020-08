Hangende brugwachter ook op canvas

Schiedam - Deze week staat er op onze voorpagina een prachtfoto van Bart Bos die een hangende brugwachter (zie foto beneden) vereeuwigde. Toen Rudi Atman dat zag moest hij wel reageren. De Schiedamse kunstschilder had immers op canvas opmerkelijk genoeg eenzelfde 'scene' vastgelegd. Hieronder geeft Rudi een toelichting.



'Hierbij een afbeelding van mijn eigen (nog niet afgeronde) schilderij met eenzelfde vergelijkbaar tafereel van een brugwachter die de Appelmarktbrug al hangende aan het openen is voor een passerende boot.

Ter kennismaking: Ik ben een Schiedamse kunstschilder sinds 1999. Mijn schilderstijl is 'Indisch impressionisme', omdat ik deze school heb gevolgd aan de TU Bandoeng in 1961-1963 (Indië) en te samen met mijn opleiding als architect afgerond aan de TU Delft in 1970, alwaar mijn schilderstijl is beïnvloed door het Europees (lees: Hollands) impressionisme. Toevallig is er een artikel hierover verschenen in het julinummer 2020 van Soos Blauwhuis.

Heb ook reeds een twaalftal werken over het stedelijk erfgoed en sinds 2016 geëxposeerd in o.a. Museum Vlaardingen, Stedelijk Museum Schiedam, Bibliotheek Schiedam, Harg Spaland, Blauwe Soos etc. Je kunt ook een aantal van mijn schilderstukken vinden op Pinterest onder: 'schilderijen rudi atman'.'