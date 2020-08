Hitteplan vanaf morgen in werking

Schiedam - In verband met de hitte van komende dagen heeft het RIVM vanaf morgen, donderdag 6 augustus, het Nationaal Hitteplan geactiveerd. Ook geldt er een smogwaarschuwing. Extra opletten kan gezondheidsproblemen door het warme weer beperken.



Het Nationaal hitteplan en de smogwaarschuwing gelden voor heel het land. Maatregelen die je volgens het RIVM kunt nemen om klachten door warmte tegen te gaan liggen meestal voor de hand. 'Drink voldoende; draag dunne kleding die bescherming biedt tegen verbranding door de zon; 'zoek de schaduw op; smeer de huid in met zonnebrandcrème; beperk lichamelijke inspanning in de middag en vroege avond; houd de woning koel door zonwering, ventilator of airconditioning; let extra op mensen in je omgeving die zorg nodig hebben.

Het Nationaal Hitteplan is een waarschuwing voor hitte en de risico’s die dit met zich mee kan brengen en een oproep om extra op elkaar te letten. Het hitteplan is voornamelijk voor mensen met een kwetsbare gezondheid, zoals ouderen, baby’s, chronisch zieken, mensen met overgewicht, mensen in verzorgingshuizen en mensen in een sociaal isolement. Deze mensen moeten alert zijn op uitdroging en oververhitting.

Kijk voor alle info op www.rivm.nl/nieuws/vanaf-6-augustus-hitteplan-en-smogwaarschuwing