Indische balkonactie met bijzondere vlaggen op herdenking van 15 augustus

Schiedam/Rotterdam - Actrice Dewi Reijs wil met een ‘Indische Balkonactie’ dit jaar toch iedereen mee kunnen laten doen met de herdenking op 15 augustus, de dag dat Indische Nederlanders het einde van de Tweede Wereldoorlog herdenken. Iedereen kan een vlag laten bedrukken met een bijzondere foto en die vlag ophangen om die dag toch samen te herdenken.

Gesponsord door drukkerij Veenman+ kunnen Indische Rotterdammers een portret insturen die refereert aan hun geschiedenis. Die foto zal gedrukt worden op een vlag om op te hangen aan je balkon, raam of je vlaggenmast. De actie loopt nog tot zondag 9 augustus. Mail een goed ingescande (liggende) foto in hoge resolutie naar info@herdenking-15-augustus.nl via wetransfer.com ovv van naam en adres. (Alleen geldig binnen de regio Rotterdam en één per huishouden. Zolang de voorraad strekt)

De Indische gemeenschap in Rotterdam herdenkt op 15 augustus het officiële einde van WOII in het Koninkrijk der Nederlanden, nu precies 75 jaar geleden. Japan, destijds bondgenoot van de nazi’s, capituleerde (pas) op 15 augustus. Toen zaten er nog zo’n 100.000 Nederlanders vast in krijgsgevangenkampen en burgerinterneringskampen. Sinds 2010 organiseert de Stichting Herdenking 15 augustus 1945 Regio Rotterdam jaarlijks op 15 augustus een regionale herdenking bij de Vlaggenparade aan de Boompjes. Maar door de coronamaatregelen is di jaar natuurlijk alles anders.

De herdenking zal dit jaar plaatsvinden zonder publiek en wordt gestreamd door OPEN Rotterdam, live, om 11.00 op televisie en hun kanalen op Facebook en Youtube. De loco-burgemeester zal een toespraak houden en de muzikale bijdrage zal dit jaar geleverd worden door Dewi Pechler en Ivar Vermeulen. Beiden Indisch en bekend van verschillende talentenjachten op televisie en meerdere hits daarna.

Ook zal Rijnmond in de week voorafgaand aan de herdenking een aantal Indische portretten uitzenden, gemaakt door Tenny Tenzer.