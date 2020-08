Holland America Line krijgt voor de zevende keer een Rotterdam

Rotterdam - Holland America Line verandert de naam van het nieuwe schip Ryndam naar Rotterdam. Het schip wordt het nieuwe vlaggenschip van de vloot. Het is het zevende schip dat de naam Rotterdam zal dragen. De Rotterdam wordt afgeleverd op 30 juli 2021

Tot Rotterdam wordt afgeleverd vanaf Fincantieri’s Marghera-werf in Italië, brengt het de zomer door met het verkennen van Noord-Europa en de Oostzee met rondreizen vanuit Amsterdam, Nederland.

“Het eerste schip van Holland America Line was de originele Rotterdam. Het bedrijf had jarenlang zijn hoofdkantoor in deze stad en de naam is een kenmerk door onze hele geschiedenis sinds 1872”, aldus Gus Antorcha, President van Holland America Line. “Met het huidige schip Rotterdam dat ons bedrijf verlaat, wisten we dat we een unieke kans hadden om de naam voor ons nieuwe vlaggenschip te omarmen. We zetten hiermee de traditie voort een Rotterdam in onze vloot te hebben. Zeven is een geluksgetal en we weten dat het schip onze gasten veel vreugde gaat brengen terwijl het de wereld rondreist."

De eerste Rotterdam zette op 15 oktober 1872 koers naar New York. Dit leidde tot de oprichting van het bedrijf op 18 april 1873. Rotterdam II werd in 1878 gebouwd voor British Ship Owners Co en in 1886 gekocht door Holland America Line. Rotterdam III kwam in 1897 en behoorde tot de vloot tot 1906.

Eerste Wereldoorlog

De vierde Rotterdam trad in 1908 toe tot Holland America Line en diende ook als troepentransporteur toen de Eerste Wereldoorlog ten einde kwam. Na de oorlog maakte het regelmatig cruises van New York naar de Middellandse Zee. Rotterdam V, ook wel bekend als 'The Grande Dame', vertrok in 1959 en begon met transatlantische overtochten met twee serviceklassen. Later werd het in 1969 omgebouwd tot een schip met één klasse.

Rotterdam V heeft tot 1997 38 jaar met Holland America Line gevaren. Het schip maakte verschillende Grand World Voyages en doet momenteel dienst als een hotel en museum in de stad Rotterdam. Rotterdam VI, het meest recente cruiseschip van Holland America Line, werd in 1997 geïntroduceerd.