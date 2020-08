Toerclub Rijnmond fietst van Schiedam naar Middelharnis

Overvaren in Schoonhoven. (Foto: R Hoogendam)

Toerclub Rijnmond fietst zondag 16 augustus naar Middelharnis, een van zo'n 125 km. Het gezelschap vertrekt om 9.00 uur vanaf kantine Hermes DVS (Trimpad 12). Bent u een verdienstelijk toerrijder? Fiets dan met TC Rijnmond mee. Nieuwe leden zijn sowieso van harte welkom bij de toerfietsclub die in 1979 is opgericht met het doel sportief recreatief fietsen te bevorderen.

Meer info over Toerclub Rijnmond op www.tcrijnmond.nl.