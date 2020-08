'Graffiti, onze oer-ouders deden het al op rotsen'

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl of onze facebookpagina. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Bart Bos over de 'nachtelijke kunstenaars' die tot zijn verbazing vaak wegkomen met hun - in de meeste gevallen - illegale activiteiten.



'Graffiti: meestal kleurrijk, soms ware kunstwerkjes, maar nog vaker vervuiling van openbare ruimte en bijna altijd illegaal. Toch vreemd eigenlijk dat de algemeen nachtelijke 'kunstenaars' zo weinig in de kraag worden gevat door de lange arm der wet wanneer je ziet waar zij hun 'tags' soms plaatsen, zoals op viaducten of verhoogde metro of treinbanen.

Er vanuit gaande dat het geen acrobaten zijn die op elkaar schouders gaan staan moeten ze minstens een ladder mee sjouwen, en aangezien weinig mensen in de nachtelijke uurtjes gaat klussen of ramen lappen, moet dit verdacht of minstens bedenkelijk overkomen bij wakkere burgers.

Maar ja, midden in de nacht 112 bellen om te vertellen dat je iemand met een ladder en een rugzak spuitbussen voorbij zag lopen... dat is nog geen heterdaadje. Ach, het hoort nu eenmaal bij sommigen om hun sporen achter te laten, zelfs onze oer-ouders deden het al op rotsen, ook nooit een taakstraf voor gekregen alleen maar lof miljoenen jaren later. Er is dus nog hoop voor de huidige generatie graffitispuiters.d