In Memoriam Jan Crama, De Keizer van de Gorzen

Schiedam - Het overlijden van Jan Crama heeft in de Gorzen veel emoties losgemaakt. Samen met onder anderen oud-raadslid Tiny Krikke-Hein wordt Jan Crama tot de initiatiefnemers en oprichters van Zwembad Zuid gerekend. In 1967 startte hij met een geldbarometer, waarop elke week te zien was hoeveel geld er in die week ingezameld was.



(Door Kor Kegel)

Het zwembad werd echt een project van de Gorzenaren. Maar de gemeente stond op de rem. Sportwethouder Truus de Graaff-Verweij zei dat er veel te veel geld bij zou moeten. Toen ze de boel probeerde te vertragen, ging Crama juist in de versnelling. Hij zocht de minister van Binnenlandse Zaken op, Henk Beernink. Deze was al op de hoogte, want diens zoon kwam als stuurman geregeld bij Tankercleaning in de Wilhelminahaven en daar had hij het bord gezien dat de actievoerders hadden geplaatst op de plek waar het zwembad moest komen. Beernink vond het prima. De wethouder was gepasseerd, maar ze mocht het zwembad in 1973 wel officieel openen.

Eerste cateraar

Jan Crama was de eerste cateraar van Schiedam. Al in 1952 bracht hij warme maaltijden bij de Gusto en bij andere bedrijven in Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen. Hij was toen 27 jaar. De bereiding vond plaats in zijn café-restaurant De Klok aan de Hoofdstraat 135, hoek Willem Brouwerstraat. Riet en Jan Crama waren een uitstekend team, hartelijk en gastvrij. Hij was sinds 1962 zeer lange tijd voorzitter van de Middenstandsbedrijven Schiedam-Zuid ofwel de winkeliersvereniging.

Hij was groos op de diversiteit van de Groenelaan. Naast zijn inspanningen voor het winkelklimaat in de Gorzen zette Crama zich ook in voor de Schiedamse Handels- en Bedrijfsraad (SHB), waarvan hij bestuurslid was, en voor de vereniging tot Viering van Nationale Feest- en Gedenkdagen (VNFG). Crama werd toen al de Keizer van de Gorzen genoemd, maar in 1972 werd hij tevens eigenaar van boerderij Landvreugd in Groenoord-Zuid. Het werd een trefcentrum voor heel Groenoord. Een gewilde locatie voor feesten en recepties. Ondertussen toonde hij betrokkenheid bij de eerste bewonersvereniging van Schiedam in 1972. Crama heeft de Gorzen altijd fantastisch gevonden, vanwege de saamhorigheid. De laatste tijd woonde hij in Frankeland.