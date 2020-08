Column - De accu is weer opgeladen

Schiedam - Joke Ballijns kijkt rond in Schiedam en schrijft daar tweewekelijks over in het Nieuwe Stadsblad. Dit keer een compleet opgefriste Joke die er na een paar dagen tussenuit te zijn geweest weer helemaal tegen aan kan.



Net als duizenden mensen hebben ook wij al twee maal een vakantie moeten annuleren, niet zozeer omdat wij niet wilden, maar simpelweg omdat er geen boot of vliegtuig mocht vertrekken. Tijdens mijn werkzame leven in de reiswereld ging er eigenlijk geen maand voorbij of er kwam iets leuks langs, soms te mooi om niet te profiteren en aangezien mijn man vooral tegen mij zei: 'meid geniet ervan, straks is het te laat', heb ik al heel veel van de wereld gezien.

Wanneer klanten vertelden dat zij later nog eens een droomreis wilden gaan maken, was mijn eerste reactie: niet wachten, maar nu doen, nu kan het nog en later ben je te oud of ga je iets mankeren. Mijn ervaring leert ook dat je met een scootmobiel alle kanten uit kunt. Er is Valys voor het vervoer ervan en als je een WMO indicatie hebt, mag je per jaar 700 km reizen met een begeleider en je rolstoel of scootmobiel.

In heel veel accommodaties kan je hem meenemen en 's nachts aan de beademing leggen, alleen zo jammer dat huisjes en appartementen nu in deze tijd zo onbetaalbaar zijn... Tenminste als ik niet eerst een bank wil beroven, wat een prijzen vragen ze ervoor in deze coronatijd.

Maar een mooi alternatief is een hotel met alle luxe erbij, ik kan het iedereen aanraden. Wij boekten een arrangement voor vier dagen waarin 3x ontbijt en 2x diner inbegrepen zat en zijn dus voor de afwisseling één avond ergens anders gaan eten. Komt u in de buurt van de Bilt, ga dan eens naar restaurant Amis op de Dorpsstraat. Wat een geweldige sfeer en eten, goed betaalbaar. Trouwens, het hotel waar u de kers op de appelmoes krijgt mag er wat eten/drinken/slapen betreft ook zijn (ik lijk wel een reisadviseuse), wat heb ik genoten. Ik denk alleen dat de weegschaal morgenochtend een hartverzakking krijgt.

Maar wat is Nederland mooi zeg, daar hoef je niet voor naar het buitenland. Wij hebben twee dagen gecrost door de bossen, heerlijk die wind in je haren. Na 30 km moest hij echt even aan de beademing, dus lekker een broodje er dan weer op pad voor nog eens 20 km. Alleen had mijn man een heel hard zadel op zijn huurfiets, voor hem was het afzien, maar ik tufte heerlijk door. Soms zakte hij weg in een bospad en dat was voor mij een teken om te stoppen en om te draaien, want ik kon het mij niet veroorloven om met pech in een bos te staan. Hoe leg je uit tegen de hulpdiensten in welk bospad je staat? Nee, maar niet aan denken en gewoon genieten.

Genoten heb ik dan ook volop gedaan, de accu is weer opgeladen en ik kan er weer even tegenaan, maar stiekem ben ik toch weer aan het kijken voor een nieuwe aanbieding.



