Dagje Blijdorp voor gezinnen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis

Schiedam - In samenwerking met Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. en Diergaarde Blijdorp biedt Stichting Leergeld minima gezinnen een dagje uit naar de Rotterdamse dierentuin aan. Zowel de kinderen als de ouders kunnen een gratis entreebewijs aanvragen via de gemeentepagina’s op de website van Leergeld.



Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. verstrekt de middelen om in totaal 8.000 kinderen en ouders te laten genieten van het dagje Blijdorp. Wanneer Leergeld de aanvraag van een gezin goedkeurt, ontvangt zij per gezinslid een online toegangsbewijs, een bon voor een ijsje of een kopje koffie/thee en een RET vervoersbewijs. Zo kan het hele gezin zorgeloos genieten van het dagje uit.

Corona

Het uitje naar de dierentuin was eerder al aan te vragen via de website van Leergeld. Helaas was het vanwege corona nog niet mogelijk om de tickets daadwerkelijk naar de gezinnen te versturen. Nu de dierentuin weer open is, kunnen alle gezinnen die op de wachtlijst waren geplaatst binnen twee weken hun tickets verwachten. Wij raden deze gezinnen aan de inbox van hun e-mail in de gaten te houden.

Aanvragen

Wilt u een aanvraag indienen? Ga naar www.elkkinddoetmee.nl, kies voor de gemeente waarin u woonachtig bent, selecteer Diergaarde Blijdorp, lees de voorwaarden goed door en vul het aanvraagformulier in.