Kater Lilo vermist

'In de nacht van 18 juli is onze kater Lilo naar buiten gesneakt op de Burgemeester Honnerlage Gretelaan. Lilo is een binnenkat, die zich heel af en toe buiten in de tuin begeeft. Momenteel is Lilo al 18 dagen niet thuisgekomen en we maken ons dan ook erg zorgen. Lilo kan je herkennen aan de crème/beige kleur, bruine staart, blauwe ogen, bruine stipjes op de voorpoten en hij heeft een wit buikje. Hij is verder erg schuw en zal zich niet makkelijk laten oppakken.

Flyers rondbrengen, posters ophangen en vele zoektochten verder hebben ons tot nu toe nog niks opgeleverd. Mocht er iemand zijn met meer informatie over Lilo dan hopen wij graag van u te horen. U kunt appen/bellen naar Kai Broer, 06-24786413.

Lilo staat al aangemeld bij amivedi en is terug te vinden op de volgende pagina: https://www.amivedi.nl/detail/?meldingid=1619996