Schiedam inmiddels op 327 corona-besmettingen

Schiedam - Het wordt steeds duidelijker dat het qua corona-besmettingen in de regio Rijnmond de verkeerde kant op gaat. Reden genoeg voor onze buren in Rotterdam om vanaf morgen in drukke winkelgebieden een mondkapjesplicht in te voeren. Burgemeester Aboutaleb overweegt daarnaast om de Eureka-week (introductieweek voor studenten) af te blazen. In Schiedam is het aantal besmettingen inmiddels opgelopen tot 327 (update dinsdagmiddag 4 augustus/GGD Rotterdam Rijnmond). In Vlaardingen wordt ongeveer hetzelfde aantal genoteerd (348 besmettingen), terwijl Rotterdam - uiteraard - absoluut koploper is met 3.837 corona-besmettingen.



Ook in Schiedam neemt het aantal besmettingen de laatste weken dus flink toe. Zo was er vrijdag nog sprake van 311 gevallen en staat de teller dus nu op 327. Over het algemeen geldt dat veel nieuwe besmettingen in huiselijke sfeer (barbecues, verjaardagen, feestjes) ontstaan en dat de toename met name in de groep van 20 tot 40 jaar het geval is. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat jongeren meer sociale contacten hebben.