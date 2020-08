Lange periode van hitte verwacht

Schiedam - Het was al eerder een paar dagen vrij warm in Nederland, maar de periode die er nu aankomt, inclusief hittegolf, zou wel eens wat langer aan kunnen houden. 'Volgens de nieuwste berekeningen van het Europese weermodel zou de hittegolf in De Bilt 9 dagen kunnen duren, tot 14 augustus', aldus weer.nl.



Ook voor Schiedam wordt een langere periode van warmte verwacht. De eerste piek ligt waarschijnlijk op vrijdag 33 a 34 graden. In het weekend koelt het hooguit een paar graden af maar blijft de gemiddelde temperatuur rond de dertig graden schommelen. Volgende week dinsdag is er dan vervolgens weer een uitschieter richting 34, 35 graden. De nachttemperaturen blijven daarbij rond de 20 graden liggen. Na volgende week woensdag koelt het af naar aangenamere temperaturen rond de 24/25 graden.