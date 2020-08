Vrouwtje Buurvrouw leest voor... (vanaf 4 jaar)

Schiedam - Op de foto hierboven zie je Vrouwtje Buurvrouw en Meneer Plinggg. Meneer Plinggg is met vakantie, maar Vrouwtje Buurvrouw blijft liever gezellig in de buurt. Ze maakt theater en leest voor uit de leukste prentenboeken. Op 5 augustus in Bibliotheek Oost aan de Singel 24 bijvoorbeeld.



Daarna gaat ze samen met jullie nog iets leuks doen... Wat? ... Dát blijft nog even een verrassing, maar ben je 4 of 5 jaar zorg dan dat je er snel bij bent. Toegang is gratis, maar aanmelden via de agenda van de bibliotheek verplicht. Kijk op www.debibliotheekschiedam.nl.