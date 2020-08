Virtuele Run voor het Babyhuis Zuid-Holland

Schiedam - Vorig jaar ontstond het fantastische hardloopevenement ‘42kinaday’ voor het Babyhuis. Met dit evenement, naar aanleiding van de opening van het tweede Babyhuis in Schiedam, werd ruim 43.000 euro opgehaald. 'Een fantastisch resultaat, dit smaakte meteen naar meer!', aldus de organisatie. 'Helaas is het dit jaar in deze coronatijd niet mogelijk om wederom zo’n te gek evenement te organiseren. Vandaar dat wij op de virtuele tour gaan! Dit jaar organiseren wij de ‘Virtuele Run voor het Babyhuis’ ter ere van de opening van het derde Babyhuis in Leiden, op donderdag 10 september 2020!'



Vanaf zaterdag 1 augustus tot en met donderdag 10 september loop jij op een eigen gewenst tijdstip, een zelf uitgekozen route en een zelfgekozen afstand. Deze afstand leg je hardlopend af. Is hardlopen niet haalbaar voor jou? Dan mag je hem uiteraard ook wandelend, fietsend, paardrijdend, skeelerend, etc. afleggen! Er is geen tijdslimiet of minimale afstand, maar wees creatief! Daag jezelf een beetje uit!

Het inschrijfgeld bedraagt €14,50. Voor deze prijs krijg je na afloop van het evenement een unieke Babyhuis-medaille thuisgestuurd, je ontvangt vooraf een digitaal startnummer en je maakt ook nog eens kans op te gekke prijzen! Zo verloten wij onder alle inschrijvers gelimiteerde functionele hardloopshirts van ‘42kinaday’, vrijkaarten voor Avonturenboerderij Molenwaard, een tegoedbon van €50,- te besteden voor een theatervoorstelling naar keuze bij de NTK en 10x het boek LIEF LIEVER LIEFDE van Barbara Muller, initiatiefnemer van het Babyhuis. Én je steunt natuurlijk een heel mooi goed doel, want minimaal €11,- van je inschrijfgeld gaat direct naar het Babyhuis! Na aftrek van de eventuele kosten gaat het restantbedrag uiteraard ook volledig naar het Babyhuis!

Je kunt je inschrijven tot en met donderdag 10 september. Na jouw race maak je een screenshot van je telefoon of sporthorloge en deze mail je naar virtuelerunbabyhuis@gmail.com. Je kunt tot en met donderdag 10 september jouw bewijs insturen.

Schrijf je nu snel in via www.virtuelerunbabyhuis.ntk.nl.