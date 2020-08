Excelsior'20 vernedert Dosti en ontdoet zich van de nul

Schiedam - Twee tot de verbeelding sprekende overwinning lijken Excelsior’20 over het dode punt te gaan helpen. Nul maal winst was de score tot aan vrijdagavond. VOC was toen in het openingsduel van het T20-toernooi de eerste prooi. Een dag later stuurde het Dosti met een slecht humeur terug naar Amsterdam.



(door Gerard S. Verver)

Tweemaal lukte het de nog heersende landskampioen bovendien om met de spreekwoordelijke twee vingers in de neus de bezoekers naar all-out te spelen. Voor Dosti kwam de nekslag overigens al na de val van het negende wicket, omdat hun nummer elf Asief Hoseinbaks het af lieten weten. Nu was het voor de Amsterdammers na de 296/4, waarmee Excelsior’20 had geopend trouwens toch een nagenoeg onbegonnen zaak. Temeer, omdat Dosti naar de Rijnmond was afgereisd met slechts vijf van de vaste basisspelers. De Thurlede-ploeg profiteerde gretig. Roel Verhagen had een century in zicht, maar kreeg na 85 door LBW het vingertje. Luuk Kroesen ging run out bij 46 en Joost Kroesen liet zich na 60 (NO) opvolgen door Ingram, die met 43 het einde haalde. Dosti’s verzet hield op bij 116. Ook in het T20-duel tegen VOC heerste Excelsior’20: 154/4-82 all out.

Fenomenaal

Dat Hermes DVS-captain Sebastiaan Braat na het gewonnen duel met Quick/H tot ‘man of the match’ werd uitgeroepen was vanzelfsprekend. De Hagenaars hadden in hun inning een score van 187/6 neergezet, die nagenoeg, zeker na de start met 67/7, niet te passeren leek. Braat maakt er geen geheim van niet getwijfeld te hebben aan een goede afloop. “Nee echt niet”, is zijn reactie op de vraag af of hij diep in zijn hart toch niet dacht aan een ‘mission impossible’. “Op wickets liepen we achter, maar onze run-rate is geen moment minder geweest.” Met 111 runs ("mijn eerste century in het eerste") bracht hij de lichtblauwen van een voor menigeen kansloze achterstand naar de winnende 190/9.

Programma:

Vrijdag: Excelsior’20-Hermes DVS (T20/17.30); zondag R&W-Hermes DVS, Thurlede 11.00 Excelsior’20-HBS.