'De jacht naar dat éne item'

Bart Bos bezocht zondag weer eens een rommelmarkt.



'Na maanden zitten kniezen om het gemis en om ontwenningsverschijnselen te voorkomen - maar wel kringloopwinkels te hebben bezocht om de muffige lucht van zolderopruimingen op te snuiven - was het er zondag weer: de rommelmarkt in het centrum.

Door die nare corona waren alle markten afgelast, een zware tijd voor alle snuffelaars, ondergetekende meegerekend. Het ieder weekend op zoek naar dat éne item dat we móeten hebben, al is het onbekend wat dat item is tot we het tegenkomen, kwam abrupt tot een halt.

Maar in de schaduw en toeziend oog van de Singelkerk was het Stadserf en Land van Belofte zondag plotsklaps weer vrolijk gekleurd met de luifels van tientallen kramen. Halleluja. Gewapend met de juiste bril en een dosis goede hoop kon de jacht op koopjes weer van start. Uiteraard op gepaste afstand in acht houdende van de RIVM regels, dus anderhalve meter afstand en éénrichtingsverkeer, al blijft die 1,50 meter moeilijk in te schatten voor velen! Maar desondanks was het weer eventjes pret voor de velen die met een goedgevulde boodschappentas of karretje huiswaarts keerde. En ondergetekende… de jacht op dat éne item is nog niet ten einde!'