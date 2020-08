Coronatest-straat van GGD verhuist naar de Fokkerstraat

Schiedam - Vandaag, maandag 3 augustus, heeft de GGD Rotterdam Rijnmond op de Fokkerstraat in Schiedam een nieuwe coronatest-straat geopend.



De gemeente vindt het belangrijk deze voorziening laagdrempelig in Schiedam te kunnen aanbieden. Het aantal mensen dat zich wil laten testen op corona neemt nog steeds toe. De GGD Rotterdam-Rijnmond en de gemeente Schiedam hebben daarom samen gekeken naar mogelijkheden om de testcapaciteit uit te breiden. Op de huidige locatie bij de sporthal Margriet is dit niet mogelijk. Daarom brengt de GGD haar testlocatie vanaf maandag 3 augustus onder op de Fokkerstraat 510. Mensen met klachten die passen bij het coronavirus kunnen daar laten testen of zij het virus bij zich dragen.

Bezoekers mogen alleen op afspraak langskomen op de testlocatie. Daardoor wordt het op de weg niet te druk. Om het verkeer in goede banen te leiden zet de gemeente verkeersregelaars in. Vanaf de entree van de 's-Gravelandsepolder wijzen borden de kortste weg naar de teststraat. Bezoekers rijden bij aankomst direct het terrein op. Zo blijven de bedrijven op de Fokkerstraat goed bereikbaar.



Aanmelden

Aanmelden voor een test (GGD Rotterdam Rijnmond) kan via www.ggdrotterdamrijnmond.nl/professionals/testlocaties/