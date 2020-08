Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl of onze facebookpagina. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Bart Bos vraagt zich af of een bekende straat een andere naam heeft gekregen.



'Serieus, Delf(t)landseweg? Nieuwe spelling van straatnamen waar we niets van weten? Dus het is nu met een T zoals in 'Delft' en niet meer zoals in Midden 'Delfland', Hoogheemraadschap 'Delfland' of simpelweg de iets verderop gelegen 'Delflandseweg' zonder T waar het bord naar verwijst... zeker weten van die 'T'?'