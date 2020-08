Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl of onze facebookpagina. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! De heer Groeneweg verbaast zich over het gedrag van winkelend publiek dat winkelwagentjes bij Hof van Spaland zonder na te denken achterlaat.



'Bijgevoegde foto gemaakt zaterdagmorgen op 1 augustus in het winkelcentrum Hof van Spaland. De langste rij is van Lidl. De overige wagentjes zijn van AH. Te beroerd om te lopen? Dan parkeren we ons winkelwagentje toch gewoon in een doorgang. Da's nog gevaarlijk ook in noodsituaties. Is een deel van het winkelend publiek nonchalant, dom of gewoon asociaal?'