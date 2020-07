Roparun opent inschrijvingen voor de 30e editie

Schiedam - De organisatie van de Roparun opent morgen, op 1 augustus de inschrijvingen voor de editie van 2021. Bestaande en nieuwe teams kunnen inschrijven voor de jaarlijkse estafetteloop.



De extra bijzondere dertigste editie van de Roparun staat gepland in het Pinksterweekend van 22 tot en met 24 mei 2021. Hoewel de organisatie nog niet met zekerheid kan zeggen of het evenement op de gebruikelijke manier door kan gaan in verband met coronamaatregelen, gaat zij toch van start met de voorbereidingen voor de dertigste editie. Voor dit jubileumjaar staan verschillende festiviteiten gepland die de organisatie nu in aangepaste vorm door het jaar heen bekend maakt.

Op zaterdag 22 mei staan de starts gepland in Parijs en Bremen, vervolgens zal de halve Roparun starten op 23 mei in Almelo. Alle teams finishen gezamenlijk op tweede Pinksterdag, maandag 24 mei, in Rotterdam. Directeur Wiljan Vloet licht toe: “Natuurlijk werken we als organisatie ook aan alternatieve opties, mocht dit om gezondheidsmaatregelen nodig zijn. Omdat de voorbereiding veel inspanning en tijd vraagt van de organisatie én de deelnemers, wachten we niet met het openen van de inschrijving. Het gaat bij Roparun tenslotte niet alleen om deelname in het Pinksterweekend, maar vooral ook om gezamenlijk geld op te halen voor de goede doelen die Stichting Roparun steunt. Daar willen we, naast alle praktische voorbereidingen en trainingen voldoende tijd voor nemen.”

Hoewel de 29e editie van de Roparun dit jaar niet doorging, maakte de organisatie toch een eindopbrengst van ruim 2 miljoen euro bekend. Dit is te danken aan de deelnemers, die ook buiten het evenement om, zeer actief zijn geweest om geld op te halen voor projecten die het leven van mensen met kanker veraangenamen.

Over de Roparun

De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Bremen naar Rotterdam die jaarlijks plaatsvindt in het Pinksterweekend. Een team bestaat naast lopers ook uit fietsers, chauffeurs en verzorgers, wat optelt tot zo’n 25 personen per team. De in totaal ruim 8500 deelnemers zijn het jaar door druk met acties als pannenkoeken bakken en sleutelhangers haken tot het organiseren van sponsorlopen en benefietevents. De opgehaalde gelden zijn bestemd voor ondersteunende zorg voor mensen met kanker.

Voor meer informatie kijk op www.roparun.nl