Al 50.000 deelnemers Avond4daagse

Schiedam - Even dreigde de coronacrisis roet in het eten te gooien, maar ook in 2020 gaat de Avond4daagse door. Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) organiseerde samen met partner eRoutes een digitale versie van het evenement. Met behulp van een speciaal voor de Avond4daagse aangepaste app lopen de kinderen hun eigen routes op hun eigen moment.



Dat daarmee in een behoefte voorzien wordt, blijkt. Sinds de start op 1 juni 2020 schreven ruim 50.000 deelnemers zich in. Reden voor de organisatie de Avond4daagse – Home Edition te verlengen tot en met 30 september. Paul Sanders (directeur-bestuurder KWBN) en Edwin Kuipers (CEO eRoutes) zijn verheugd over de interesse.

Sanders: “Het alternatief is in korte tijd ontwikkeld. Toen in het voorjaar bleek dat de Avond4daagse niet door kon gaan, besloten we dat we de kinderen deze leuke manier van bewegen niet mochten onthouden. Dus organiseerden we samen met eRoutes deze coronaproof variant. Hoewel het een andere opzet betreft, en bijvoorbeeld het grote feest van de intocht moet ontbreken, zijn de deelnemers er erg enthousiast over.”

Dit enthousiasme wordt geuit in de e-mails die de organisatie dagelijks ontvangt en in berichten op social media. Hieruit blijkt onder andere dat deze nieuwe opzet ook kansen biedt voor kinderen die anders niet deel kunnen nemen, bijvoorbeeld door een handicap of een overgevoeligheid voor prikkels.

De inschrijving van de 50.000e deelnemer was voor de organisatie reden voor een feestje. Tobias (10) uit Zwolle ontving van de Zwolse Avond4daagse een mooi prijzenpakket. Dit werd uitgereikt door Peter Vader, Stadsomroeper van Zwolle. En natuurlijk kreeg hij (voor de vierde keer) ook de originele Avond4daagse medaille.

“Wil je graag in één jaar twee (of meer) medailles verdienen, dan kun je dit jaar vanwege deze speciale editie trouwens meerdere keren deelnemen”, voegt Sanders nog toe. Kuipers vult aan: “Ook leuk om bijvoorbeeld vanaf je vakantieadres te gaan wandelen. Dat kan met deze speciale Home Edition ook in het buitenland!” En er is meer goed nieuws: om nog meer kinderen de kans te geven deel te nemen, is meelopen mogelijk tot en met 30 september 2020. Wellicht een leuke start van het nieuwe schooljaar?

Deelname aan de Avond4daagse – Home Edition is nog mogelijk tot en met 30 september 2020 en kost €5. Schrijf je in via www.avond4daagse.nl. Er kan gekozen worden uit drie afstanden: 2,5 – 5 – 10 km. Na inschrijving krijg je toegang tot het onderdeel Avond4daagse – Home Edition in de app eRoutes.

Deze app maakt automatisch routes aan met hetzelfde vertrek- en eindpunt. De wandelaar wordt via aanwijzingen langs de gehele route geleid. Ook worden de prestaties bijgehouden. Na afloop ontvangen de deelnemers automatisch de welverdiende Avond4daagse medaille. Kijk voor inschrijven en meer informatie op www.avond4daagse.nl.