Fluisterboot vaart weer alle dagen

Schiedam - Na een voorzichtige start en een beperkt aanbod breidt Rondvaarten Schiedam het vaarschema uit. Vanaf dinsdag 4 augustus wordt er weer alle dagen gevaren, behalve op de maandag. De boten zijn aangepast volgens de RIVM richtlijnen. Het aantal zitplaatsen is teruggebracht van 50 naar 20 zitplaatsen, zodat de 1,5 meter kan worden gewaarborgd.



Rondvaarten Schiedam is verheugd dat deze maatregelen goed worden nageleefd zodat passagiers weer onbezorgd van de stad kunnen genieten. De fluisterboten vertrekken vanaf de Vismarkt om 13.30 uur en 15.00 uur. In verband met de veiligheid van onze schippers en gidsen kunnen alleen personen meevaren die zelfstandig aan boord kunnen komen. Zij kunnen helaas niet worden geholpen (1,5 meter).Toegangsbewijzen zijn online te koop op www.rondvaartenschiedam.nl of aan de kassa van het I-Punt in De Waag, Lange Kerkstraat 39.Alle informatie over de rondvaarten en de aangepaste regels is te vinden op www.rondvaartenschiedam.nl.